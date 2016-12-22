В отеле Golden Apple в Москве начали проверку после звонка о минировании

В здании отеля Golden Apple в центре Москвы начали проверку после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило по адресу: ул Малая Дмитровка, д. 11, где расположен отель «Golden Apple», — сказал он. По словам собеседника агентства, здание проверяют кинологи и сотрудники экстренных служб.
Позже источник агентства сообщил, что угроза взрыва в отеле не подтвердилась.
Анонимные сообщения о минировании административных и общественных зданий в российских городах начали поступать с 10 сентября. Ни одно из них не подтвердилось. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).
Заместитель главы МВД России Игорь Зубов в середине декабря заявил, что большая часть анонимных сообщений о минировании школ, банков, зданий органов власти и других объектов поступала в правоохранительные органы из Сирии.
Госдума 20 декабря одобрила в третьем чтении законопроект, который ужесточает наказание за ложные сообщения о подготовке терактов до десяти лет лишения свободы.