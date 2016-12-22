Россия учтет при военном планировании размещение Японией комплексов ПРО

Россия учтет при военном планировании размещение в Японии наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в заявлении замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, опубликованном на сайте МИД.

«Технически и функционально развертываемые на японской территории комплексы идентичны американским. Причем именно тем, которые способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты», — заявил Рябков.

Замминистра отметил, что Москва обратила внимание на заявление МИД Японии, что система ПРО, разворачиваемая на территории этой страны, будет управляться из Токио и не представляет угрозы для России.

«Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создает для нас новую ситуацию», — добавил Рябков.

Ранее правительство Японии одобрило рекордные расходы на оборону — около $861 млрд, при этом значительная доля средств будет потрачена на закупку комплексов ПРО для защиты от северокорейских ракет. Так, $730 млн будет направлено на подготовку к установке в стране американских комплексов Aegis Ashore.​

Как пояснял РБК руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, расходы Японии на оборону растут в последние пять лет после повторного прихода на пост главы правительства Синдзо Абэ. «Абэ объясняет рост необходимостью укрепления обороноспособности Японии в связи с ракетно-ядерной угрозой со стороны КНДР. Кроме того, на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море претендует Китай», — пояснял эксперт.