В Пентагоне рассказали о прячущихся в долине Евфрата боевиках ИГ

После падения своей «столицы» Ракки оставшиеся боевики группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) скрылись в долине Евфрата, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом говорится в официальном сообщении американского военного ведомства.

Мэттис подчеркнул, что к 2017 году благодаря действиям американской армии и союзников от ИГ были освобождены крупные города Манбидж, Табка и самопровозглашенная столица «халифата» Ракка. Однако, как констатировал глава Пентагона, «некоторым удалось сбежать». «Они переместились, если говорить точно, в долину реки Евфрат в среднем ее течении», — посетовал Мэттис.

Однако он заверил, что американская армия продолжает бороться с боевиками в этом районе, «одновременно пытаясь сохранить жизни невинных людей, что в борьбе с такой группой [как ИГ] очень сложно».

Глава Генштаба России Валерий Герасимов 27 декабря заявил, что на базе в Эт-Танфе на юге Сирии американские военные создали лагерь подготовки боевиков, «фактически ИГ». По его словам, члены группировки «перекрашиваются» и «берут другое название — «Новая сирийская армия» и другие». В свою очередь в штабе Международной коалиции ответили, что подобное заявление является «абсурдным», а военные США поддерживают повстанческие группировки, воюющие с ИГ.