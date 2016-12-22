Появилось новое видео наезда автобуса на остановку

Телеканал РЕН ТВ опубликовал новое видео, на котором запечатлен момент наезда автобуса на остановку в Москве, на улице Сходненская.

Видео: РЕН ТВ

На кадрах, снятых с автомобильного регистратора, видно, как автобус поворачивает с другой улицы и движется к остановке. После этого водитель продолжает движение и врезается в остановку, где в тот момент находились люди.

Ранее Life разместил два видео, на которых также показан момент наезда автобуса на остановку. Они были сняты с видеорегистратора автобуса, а также с камеры, которая размещена внутри салона.

Видео: Mash / Telegram-канал

Авария произошла утром 29 декабря на северо-западе Москвы, возле метро «Сходненская». В результате три человека получили травмы. По данному факту Следственный комитет России завел уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, водитель не справился с управлением.

Видео: Mash / Telegram-канал

Результаты предварительной проверки показали, что тормозная система и рулевое управление автобуса были исправны. Об этом сообщал департамент транспорта мэрии Москвы. Производитель автобуса, компания «ГАЗ», пообещала провести собственную экспертизу технического состояния транспортного средства.