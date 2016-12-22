Собирающихся на Олимпиаду в Пхёнчхан предупредили о птичьем гриппе

Роспотребнадзор выпустил предупреждение для россиян, которые намерены поехать в феврале на Олимпийские игры в Южную Корею. Ведомство напомнило, что в стране отмечается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в связи с птичьим гриппом.

В Роспотребнадзоре указали на то, что для Пхёнчхана, где пройдут Игры, в это время года характерны «вирусные заболевания верхних дыхательных путей (грипп, ОРВИ), а также кишечные инфекции вирусной этиологии».

Опасность может также представлять выявленный в Южное Корее штамм птичьего гриппа H5N6. «​Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помета диких птиц в 90 км южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 км. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны», — сообщили в ведомстве. Несколько вспышек были отмечены в двух провинциях страны. В то же время фактов передачи вируса от птицы к людям пока зафиксировано не было.

В Роспотребнадзоре рекомендовали не посещать птицеводческие хозяйства и избегать контактов с птицей на рынках, водоемах и зоопарках. Также в ведомстве посоветовали не питаться мясом птицы, не прошедшим термическую обработку, не употреблять в пищу сырые яйца и чаще мыть руки.

Накануне, 28 декабря, Роспотребнадзор предупредил о вспышке птичьего гриппа в Нидерландах. Вирус, выявленный голландскими экспертами, также относится к штамму H5N6.

Зимняя Олимпиада в 2018 году пройдет в южнокорейском Пхёнчхане. Сборная России решением Международного олимпийского комитета не была допущена к участию в Играх. Эту позицию МОК занял по итогам расследования применения допинга российскими спортсменами, после которого некоторые из них были лишены наград Олимпиады в Сочи. Часть спортсменов пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. «Чистым» спортсменам из России МОК разрешил принять участие в Играх-2018 под нейтральным флагом.