Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа в Европе

Роспотребнадзор выпустил предупреждение, в котором отметил появление новой вспышки птичьего гриппа в Европе. В сообщении ведомства говорится о нескольких зафиксированных случаях гриппа H5N6 у дикой водоплавающей птицы.

Вирус H5N6 был обнаружен у нескольких видов перелетных птиц в Нидерландах. Заражению подверглись утки, гуси и лебеди в нескольких провинциях страны. Об угрозе вируса также заявили в Министерстве по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании. Британские эксперты указали на то, что Нидерланды являются промежуточным местом отдыха при миграции диких перелетных птиц, в связи с чем сохраняется угроза заноса вируса и в Великобританию.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаев передачи вируса от птицы к человеку в Нидерландах пока не было зафиксировано. Вместе с тем в ведомстве рекомендовали российским гражданам учитывать эту информацию при планировании поездок.

В октябре вспышка птичьего гриппа была отмечена на юге России, в Ростовской области. Станица Чертковская была объявлена эпизоотическим очагом птичьего гриппа. Вывоз птицы из населенного пункта был запрещен, на выезде из станицы было установлено ветеринарно-полицейское оцепление.