Путин приказал ФСБ ликвидировать террористов на месте

При задержании преступников следует действовать в рамках закона, но при угрозе жизни со стороны террористов сотрудникам правоохранительных органов нужно действовать решительно и ликвидировать их на месте. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с офицерами-участниками операции в Сирии. Трансляцию мероприятия ведет RT.

«Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона... Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — подчеркнул президент.

Путин назвал взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге терактом.

«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — заявил Путин.

Видео: Ruptly

Взрывное устройство с поражающими элементами ​сработало в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря. Его мощность оценивается в 200 г в тротиловом эквиваленте. В результате пострадали 13 человек. В больницах остаются шесть пострадавших.



