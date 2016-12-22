В службе судебных приставов прокомментировали стрельбу на «Меньшевике»

На кондитерской фабрике «Меньшевик» судебные приставы хотели взыскать с открывшего стрельбу директора предприятия Ильи Аверьянова 3,3 млн руб. в пользу компании «Денэм холл». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Москве, поступившем в РБК.

«В Даниловском отделе судебных приставов УФССП России по Москве 20 сентября 2016 года на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом города Москвы, о взыскании задолженности в размере свыше 3,3 млн руб. с ООО «КФ Меньшевик» в пользу ООО «Денэм холл» было возбуждено исполнительное производство», — говорится в сообщении.



На фабрику приехали судебный пристав, три сотрудника группы быстрого реагирования службы ФСПП и два понятых. В службе отметили, что сотрудники ведомства в результате стрельбы не пострадали.

27 декабря Илья Аверьянов открыл стрельбу на фабрике. В результате от огнестрельного ранения скончался один человек. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.



В разговоре с Business FM Аверьянов ​ рассказал, что он выстрелил, потому что его «стали брать штурмом с пистолетами, с оружием». Следователи полагают, что стрельбу директор открыл в ходе ссоры с действующим руководством фабрики. Аверьянов выстрелил несколько раз и ранил охранника, который впоследствии скончался. После этого стрелок оставил оружие и скрылся. На данный момент он находится в розыске.