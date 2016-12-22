ДНР и ЛНР привезли украинских пленных к месту обмена

Колонны с украинскими пленными из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Горловку, где должен состояться обмен пленными. Об этом РБК сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг.

По данным телеканала «Громадьске», из Луганска отправлены 16 пленных, из Донецка — 58.

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук рассказал РБК, что обмен состоится на КПП «Майорск» в 13:00 мск. Обмен пройдет по формуле «306 на 74».​

«Все лица, которые должны быть переданы, а также те лица, которые подлежат верификации на линии соприкосновения, как это было обусловлено договоренностями, достигнутыми 25 декабря, они уже на месте, возле линии соприкосновения, и готовы выехать в серую зону по сигналу с той стороны и готовности представителей Донецка и Луганска тоже выдвинуться на точку непосредственного обмена», — сообщил он.

Руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева заявила, что Киев доставил пленных к месту обмена, сообщает «РИА Новости». Член гуманитарной подгруппы, вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко написала в Facebook, что украинская сторона собирается передать 306 человек.

Окончательная договоренность об обмене пленными по согласованным спискам была достигнута 25 декабря на встрече патриарха Кирилла, лидера ДНР Александра Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника и представителя Киева Виктора Медведчука.