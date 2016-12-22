Мутко подал апелляцию на решение МОК о пожизненном отстранении от Игр

Вице-премьер России Виталий Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с решением Международного Олимпийского комитета (МОК) о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх, сообщает «РИА Новости».

О своих планах подать апелляцию на данное решение МОК Мутко объявил в минувший понедельник, 25 декабря. Вице-премьер тогда заявил о приостановке деятельности на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Он объяснил, что решение связано с планами подать иск в Спортивный арбитраж.

«Вынесено решение, что я, как гарант отсутствия нарушений в Сочи, отстранен решением МОК от посещения Олимпиад. Если не отреагировать на это, значит, я согласен с нарушениями в Сочи», — объяснил Мутко намерение подать иск в CAS.

В начале декабря исполком МОК своим решением дисквалифицировал Олимпийский комитет России на время Олимпиады 2018 года. «Чистым» российским спортсменам разрешено выступать на Играх в Пхёнчхане, но под нейтральным флагом. Ни одного чиновника из Министерства спорта России не аккредитовали на Олимпиаду. Мутко отстранен от участия во всех Олимпийских играх пожизненно.