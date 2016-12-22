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Журналист Лурье сообщил о выдвижении кандидатом в президенты
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Журналист Лурье сообщил о выдвижении кандидатом в президенты
Политика, 15:10
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Журналист Лурье сообщил о выдвижении кандидатом в президенты

Инициативная группа выдвинула журналиста Олега Лурье кандидатом в президенты России. Об этом Лурье написал на своей странице в Facebook.

«Основой своей программы я считаю борьбу с жуликами и ворами», — написал он. К последним он отнес в том числе оппозиционера Алексея Навального, который «обманывает тысячи граждан, зная, что не имеет права баллотироваться по закону, но при этом успешно собирающий большие деньги «на выборы», а также нечестных чиновников и «многих других».

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«Имущество каждого чиновника, который не смог объяснить происхождение дворцов, лимузинов и миллиардов, принадлежащих ему и его семье, должно быть конфисковано в пользу государства. И именно эти деньги будут направлены на повышение минимальной заработной платы, повышение зарплат бюджетникам. Денег хватит», — написал он.

Подавать документы в ЦИК Лурье намерен 24 декабря.

Лурье — журналист, один из создателей газеты «Версия». В 2008 году его обвинили в вымогательстве у сенатора Владимира Слуцкера $50 тыс. за непубликацию и снятие с сайта уже опубликованных компрометирующих материалов. В марте 2009 года суд приговорил журналиста к восьми годам лишения свободы. В 2010 году на него завели уголовное дело о клевете в адрес следователя, рассматривавшего первое дело, но суд присяжных вынес оправдательный вердикт. В 2011 году Мосгорсуд изменил приговор в связи с поправками в законодательство и освободил Лурье.

Теги: Выборы , Олег Лурье , Президент
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