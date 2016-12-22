Приставы опровергли исполнительные действия на фабрике «Меньшевик»

Судебные приставы не проводили исполнительных действий на московской фабрике «Меньшевик», где произошла стрельба. Об этом «РИА Новости» сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщил, что утром на фабрику пришли судебные приставы и представители взыскателя для проведения исполнительных действий и описи имущества.

По данным столичного управления Следственного комитета, стрельбу на предприятии после конфликта с нынешним руководством фабрики открыл его бывший собственник. «Интерфакс» уточняет, что речь идет об Илье Аверьянове.

Во время стрельбы погиб один человек, ранены трое.

В начале декабря Арбитражный суд Москвы принял к производству иск о признании фабрики «Меньшевик» банкротом. Заседание по делу назначено на 18 января.