СМИ узнали о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве

Несколько человек взяты в заложники на кондитерской фабрике «Меньшевик» на юго-востоке столицы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также о захвате заложников сообщил «Пятый канал». Внутри здания «могут находиться заложники», заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Сейчас полиция пытается установить контакт для переговоров со злоумышленником, удерживающим заложников, добавляет источник агентства.
На место выехали подразделения СОБРа и ОМОНа, а также глава столичной полиции Олег Баранов. Полиция проверяет информацию о захвате заложников, уточняет Life.
Захвативший заложников ранее открыл стрельбу. Во время нее погиб один человек. Его имя — Алексей К., уточняет РЕН ТВ. «По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», — сказал источник ТАСС.
Открывший стрельбу — директор предприятия, уточнил Life. Имя открывшего стрельбу — Илья Аверьянов, сообщил источник «Интерфакса». Согласно данным СПАРК, бывший совладелец фабрики — Илья Иванович Аверьянов.
Кондитерская фабрика «Меньшевик» находится на ул. Иловайская, 20, корп. 1. Стрельбу по людям около фабрики открыл директор предприятия, сообщает Life. По информации РЕН ТВ, причиной конфликта стал имущественный спор. Один из участников спора, директор Илья А., расстрелял из карабина «Сайга» оппонента.