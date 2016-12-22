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СМИ узнали о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве
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СМИ узнали о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве
Общество, 10:50
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СМИ узнали о захвате заложников на фабрике «Меньшевик» в Москве
Несколько человек взяты в заложники на фабрике «Меньшевик» в Москве. По предварительным данным, бывший собственник предприятия продолжает на фабрике стрельбу, на место прибыли сотрудники СОБРа и ОМОНа
Фото: Владислав Шатило / РБК

Несколько человек взяты в заложники на кондитерской фабрике «Меньшевик» на юго-востоке столицы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Также о захвате заложников сообщил «Пятый канал». Внутри здания «могут находиться заложники», заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция пытается установить контакт для переговоров со злоумышленником, удерживающим заложников, добавляет источник агентства.

Стрельба на территории фабрики «Меньшевик». Фоторепортаж Еще 1 фото
Фотогалерея

На место выехали подразделения СОБРа и ОМОНа, а также глава столичной полиции Олег Баранов. Полиция проверяет информацию о захвате заложников, уточняет Life.

Видео: Пятый канал

Захвативший заложников ранее открыл стрельбу. Во время нее погиб один человек. Его имя — Алексей К., уточняет РЕН ТВ. «По предварительным данным, бывший собственник пришел на фабрику. Застрелил охранника и сейчас ходит по территории предприятия с оружием и стреляет», — сказал источник ТАСС.

Открывший стрельбу — директор предприятия, уточнил Life. Имя открывшего стрельбу — Илья Аверьянов, сообщил источник «Интерфакса». Согласно данным СПАРК, бывший совладелец фабрики — Илья Иванович Аверьянов.

Кондитерская фабрика «Меньшевик» находится на ул. Иловайская, 20, корп. 1. Стрельбу по людям около фабрики открыл директор предприятия, сообщает ​Life. По информации РЕН ТВ, причиной конфликта стал имущественный спор. Один из участников спора, директор Илья А., расстрелял из карабина «Сайга» оппонента.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: стрельба
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