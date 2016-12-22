Защитник крымских татар подал иски к администрации Путина

Защитник заместителей главы меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в России) — Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова — Николай Полозов подал два административных иска в Тверской районный суд Москвы к администрации президента России. Об этом Полозов рассказал РБК. Он требует предоставить информацию об указах о помиловании своих подзащитных.

«Я оцениваю перспективы положительно. Если иски будут удовлетворены, мы получим желаемое и информацию, которая содержится в них. В случае отказа мы будет последовательно обжаловать и доведем дело до ЕСПЧ, где мы надеемся на справедливое решение и компенсацию», — заявил защитник.

Полозов добавил, что намерен обратиться в Мосгорсуд в случае, если ему будет отказано в раскрытии информации об указах о помиловании Чийгоза и Умерова.

«Мосгорсуд рассматривает административные иски по делам, связанным с государственной тайной. Со времен освобождения Чийгоза и Умерова мы не получили ни одного документа, который юридически обосновывал бы освобождение», — пояснил защитник.

Впервые зампредседателя меджлиса был вызван на допрос в июле 2015 года по делу о столкновениях в Симферополе с пророссийскими активистами в феврале 2014 года. По тому же делу в апреле 2015 года был арестован другой заместитель главы организации — Ахтем Чийгоз. В мае 2016 года против Умерова было возбуждено уголовное дело по другому эпизоду — по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации). По версии следствия, находясь на Украине, Умеров делал соответствующие заявления на телевидении и распространял их в интернете. В августе 2016 года США призвали освободить замглавы меджлиса.

В марте 2017 года следствие завершило расследование дела Умерова и передало его в суд. В сентябре Симферопольский районный суд приговорил Умерова к двум годам колонии по делу о призывах к нарушению территориальной целостности России, а Чийгоза — к восьми годам по делу об участии и организации беспорядков в Симферополе в феврале 2014 года. В конце октября Умерова и Чийгоза передали Турции. Их отправили на самолете из Анапы в Анкару, откуда они смогли переехать в Киев.

В начале декабря Умеров пожаловался, что так и не смог узнать причину освобождения себя и Ахтема Чийгоза.