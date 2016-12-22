ФСБ задержала главу юротдела «Роснефти» по делу Шакро Молодого

Крамаренко, который ранее возглавлял управление СКР по Центральному административному округу Москвы, задержан по делу о взятке от криминального авторитета Шакро Молодого

Захарий Калашов, известный также как Шакро Молодой (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Алексея Крамаренко, ранее возглавлявшего управление СКР по ЦАО столицы, задержали по делу о взятке от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Об этом сообщили РБК источник, знакомый с ходом расследования, и собеседник в правоохранительных органах. Также о задержании Крамаренко сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника РБК, в настоящее время Крамаренко находится в изоляторе временного содержания.

В «Роснефти» на момент публикации материала не ответили на запрос РБК.

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, добавляет, что меру пресечения задержанному могут избрать в среду, 27 декабря.

О том, что Крамаренко устроился на работу в «Роснефть», стало известно в марте 2017 года. Из следственных органов он ушел из-за расследования дела Шакро Молодого. Как сообщал тогда «Коммерсантъ», вместе с ним рапорты об увольнении по собственному желанию написали его заместитель Александр Хурцилава и следователь по особо важным делам Андрей Бычков. Источник газеты в столичном управлении СКР уточнил, что они уволились после того, что следственное управление ФСБ завело в отношении некоторых следователей уголовные дела по ст.286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Под следствие попали сотрудники, которые занимались расследованием уголовного дела Андрея Кочуйкова, известного по кличке Итальянец, который является приближенным Шакро Молодого.​

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