Собчак предложила Навальному стать ее доверенным лицом на выборах

Ксения Собчак предложила основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стать ее доверенным лицом, если ЦИК зарегистрирует ее как официального кандидата. Ранее Центризбирком отказался допускать Навального до выборов

Ксения Собчак (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналистка Ксения Собчак написала в своем Instagram, что считает «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей» недопуск основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального до участия в предстоящих президентских выборах и предложила политику стать ее доверенным лицом.

«Я понимаю, как сейчас обидно и тяжело Алексею, но общее дело важнее. Поэтому я продолжаю призывать все демократические оппозиционные силы к объединению. И в случае моей регистрации предлагаю Алексею Навальному стать моим доверенным лицом», — отметила Собчак.

В понедельник, 25 декабря, Центризбирком отказался регистрировать Алексея Навального в качестве кандидата на пост президента России из-за наличия у него судимости по «делу «Кировлеса». Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что в интересах комиссии пустить Навального на выборы, чтобы он «набрал процент, соответствующий его популярности», но снятие судимости не в их компетенции.

После этого основатель ФБК призвал своих сторонников к «забастовке избирателей». Навальный отметил, что прийти на избирательный участок с целью проголосовать за любого кандидата или, например, написать на бюллетене слово «Навальный» будет равносильно голосованию «за обман и коррупцию». Он добавил, что будет организовывать наблюдение и контроль за предстоящими выборами с точки зрения явки избирателей. «Ведь основной задачей Кремля сейчас станет фальсификация именно явки избирателей», — сказал Навальный.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в них заявили более 30 человек, в том числе нынешний президент России Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.