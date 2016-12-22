Семьям жертв ДТП с автобусом в Москве выплатят по 500 тыс. руб.

Родственники погибших при наезде автобуса на прохожих в пешеходном переходе на западе Москвы получат компенсации по ОСАГО по 500 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в «Мострансавто».

Накануне в компании пообещали аналогичные компенсации семьям пострадавших.

Рейсовый автобус въехал в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря. В результате аварии погибли четыре человека и пострадали 11. Девять раненных находятся в больницах, двое из них — в тяжелом состоянии.

Трое погибших в ДТП опознаны. Личность еще одной жертвы аварии пока не установлена.

Полиция предполагает, что причиной происшествия могла стать техническая неисправность автобуса или ошибка водителя и неспособность справиться с управлением. Следственный комитет (СК) открыл уголовное дело по ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности) и ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

Водитель автобуса, 58-летний Виктор Тихонов, выжил. Он, как выяснилось, подменял коллегу. Мужчина работает в системе столичного транспорта с 2000 года. Автобус, которым он управлял, был новым, поступил в автотранспортное предприятие в 2017 году и прошел все осмотры.