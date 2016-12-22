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В РПЦ оценили итоги встречи по обмену пленными между Киевом и Донбассом
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В РПЦ оценили итоги встречи по обмену пленными между Киевом и Донбассом
Политика, 25 дек, 19:39
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В РПЦ оценили итоги встречи по обмену пленными между Киевом и Донбассом

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе охарактеризовал итог переговоров по обмену военнопленными как «очень положительный сигнал». Об этом он заявил РБК. Результатом встречи, прошедшей  25 декабря, стала договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

«Церковь всегда выступала за мир на юго-востоке Украины, одним из элементов установления этого мира должен стать обмен военнопленными. Церковь предлагала свою посредническую роль в разрешении всех разделений, которые связаны с конфликтом на Украине», — пояснил Кипшидзе.

По его словам, эта посредническая роль выражена в участии церкви в обмене военнопленными, «в освобождении удерживаемых лиц, где бы они ни находились». «Это совершенно осознанное и естественное для церкви намерение играть роль», — добавил он.

По его мнению, призывы к тому, чтобы у удерживаемых лиц может появиться возможность вернуться к своим родственникам, получили развитие и «могут вылиться в решение судеб конкретных людей». «Очень символично, что данный процесс получил развитие непосредственно перед Рождеством, будем молиться, чтобы люди действительно беспрепятственно вернулись домой», — добавил Кипшидзе.

25 декабря в Москве состоялась посвященная обмену пленными встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла, лидера ДНР Александра Захарченко, и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника и лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. 

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Политика

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук оценил результат посвященной обмену пленными встречи как «исключительно положительный». Он отметил, что место и время обмена военнопленными будут обнародованы в день обмена 27 декабря 2017 года.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря призвал провести обмен военнопленными до Нового года.

Автор: Екатерина Костина.
Теги: ДНР и ЛНР , военнопленные , Патриарх Кирилл , Вахтанг Кипшидзе
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