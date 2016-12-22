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Путин призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года
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Путин призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года
Украинский кризис, 16:59
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Путин призвал Киев и Донбасс провести обмен пленными до Нового года

Президент России Владимир Путин призвал в ходе своей пресс-конференции Украину и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) провести обмен пленными в ближайшее время. «Слушайте, ну давайте сделаем это, в конце концов. Потом можно и дальше пойти. Надо, действительно, хоть в преддверии Нового года и Рождества сделать этот добрый шаг навстречу людям», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что впервые лично провел переговоры с руководством ЛНР и ДНР, предложенные Украиной списки военнопленных были согласованы. «Это был украинский список, и с ним согласились. Потом вдруг сказали — нет, это нехорошо, мы должны этот список изменить, и опять взяли и все остановили», — добавил президент.

В ноябре Путин встретился в подмосковной Истре с представителем Киева на переговорах в Минске и лидером организации «Украинский выбор» Виктором Медведчуком по вопросу обмена пленными. Медведчук сказал, что Киев готов освободить более 300 человек. Путин пообещал тогда поговорить с руководством ДНР и ЛНР. Переговоры прошли в тот же день.

«Я даже впервые, по-моему, вообще разговаривал с руководителями [ДНР и ЛНР]», — сказал Путин на большой пресс-конференции 14 декабря.

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Медведчук, бывший глава администрации президента Украины Леонида Кучмы, стал спецпредставителем Киева в 2014 году. В мае 2016 года Россия и Украина обменяли летчицу Надежду Савченко на россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что с просьбой помиловать Савченко, приговоренную в России к 22 годам лишения свободы за убийство журналистов ВГТРК, обратились родственники погибших после встречи с Медведчуком.

Медведчук заявил 23 ноября о невозможности обмена пленных между Луганском, Донецком и Киевом в формате «всех на всех». По его словам, на территории Украины задержаны 386 человек, разыскиваемых ЛНР и ДНР. Украина, в свою очередь, разыскивает 157 человек, но в самопровозглашенных республиках смогли установить личности только 94 человека. 29 ноября в ДНР и ЛНР заявили, что готовы передать Киеву только 74 человека.

Теги: Украина , ДНР , ЛНР , Владимир Путин , обмен пленными
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