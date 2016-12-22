Медведчук оценил переговоры с патриархом об обмене пленными в Донбассе

Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук оценил результат посвященной обмену пленными встречи с патриархом Кириллом, и.о. главы ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР Александром Захарченко как «исключительно положительный». Об этом он сообщил РБК.
Сдвига сроков обмена военнопленными между Киевом и Донбассом «не может быть», отметил он. «Все стороны заявили о готовности. Мы поставили все точки над «и», — пояснил Медведчук.
По его словам, 25 декабря прошел заключительный этап переговорного процесса по обмену военнопленными между Киевом, Донецком и Луганском.
«Сегодня в резиденции патриарха мы окончательно согласовали все вопросы, связанные со списками [лиц], которые подлежат обмену, утвердили их, а также определили дату обмена — 27 декабря 2017 года. В этот день утром мы дополнительно сообщим по поводу места и времени. Хотя об этом мы уже договорились, но из соображений безопасности считаем, что мы пока это не будем называть», — добавил Медведчук.
25 декабря патриарх Кирилл также сообщил, что Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными. По его словам, это положит начало дальнейшим обменам.
Ранее президент России Владимир Путин призвал провести обмен до Нового года.