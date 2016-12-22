Опубликовано видео работ с места наезда автобуса на людей в Москве

Корреспондент РБК снял видео спасательных работ в Москве на месте, где автобус въехал в подземный переход. На записи видно, что вход в подземный переход оцеплен, автобус осматривают сотрудники спасательных служб. На месте работ дежурит пожарная машина.
На кадрах видна часть автобуса, въехавшего в переход.
Ранее СМИ показали видеозаписи с камер наблюдения, установленных на Славянском бульваре. Заснят оказался момент, когда автобус врезался в переход.
Водитель автобуса рассказал на допросе, что перепутал педали тормоза и газа, передавал РЕН ТВ. В предприятии «Мострансавто», которому принадлежит автобус, сообщили РБК, что за рулем был 58-летний Виктор Тихонов, он работает в компании с 2000 года, его стаж — более 20 лет. Перед выходом на работу в понедельник водитель прошел медосмотр. Автобус прошел техосмотр.
В московском МВД сообщили, что рассматривают две версии произошедшего. По первой, водитель не справился с управлением. Вторая касается технического состояния автобуса.