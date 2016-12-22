Матвиенко призвала ограничить возможности органов опеки по изъятию детей

Совет Федерации планирует внести в 2018 году в Семейный кодекс поправки, которые ограничат возможности органов опеки по изъятию детей из семей. Об этом в ходе пресс-конференции заявила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

«Изъятие ребенка из семьи — только в случае, если есть угроза здоровью и жизни ребенка. Только это может быть причиной [изъятия ребенка], и только через суд», — пояснила Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что деятельность органов опеки должна не только исполнять «карательные» функции, но и помогать семьям в решении проблем.

На прошлой неделе «Новая газета» сообщила, что у жительницы Хакасии Любови Лицегевич изъяли семерых приемных детей из-за того, что у одного из них, четырехлетнего мальчика, были слишком длинные волосы. Как сообщало издание, органы опеки усмотрели риск формирования неправильной гендерной идентичности у мальчика и угрозу его психики. Боградский районный суд 22 декабря признал незаконным постановление об изъятии семерых приемных детей у Лицегевич. Суд обязал администрацию устранить допущенные нарушения.