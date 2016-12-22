Суд отменил решение об изъятии детей у сделавшей операцию женщины

Свердловский областной суд признал незаконным решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга, который 21 сентября 2017 года отказался вернуть Юлии Савиновских двух изъятых органами опеки приемных сыновей. Об этом сообщил РБК адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Бушмаков, представляющий интересы семьи Савиновских.

Суд рассмотрел апелляцию, поданную семьей Савиновских. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Об изъятии приемных детей из семьи Савиновских стало известно в сентябре. Органы опеки решили забрать двух приемных сыновей после того, как женщина сделала операцию по уменьшению груди. Одновременно с этим Савиновских вела в интернете блог от лица трансгендера, готовящегося сменить пол. Сама Савиновских объяснила это тем, что блог помогал ей психологически готовиться к операции. Причиной самой операции, по словам женщины, стало то, что большой размер груди причинял ей неудобства. 21 сентября суд отказал Савиновских в опеке над приемными детьми.

В органах опеки, как писал Znak.com, изъятие детей объяснили «незаконной операцией» и тем, что Савиновских якобы намеревалась сменить пол. При этом семья, в которой воспитывались дети, была благополучной. Помимо двух приемных у Савиновских есть двое родных детей.

Следственный комитет 22 сентября начал проверку правомерности изъятия детей. Изучить ситуацию пообещали в аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой. В тот же день в Министерстве социальной политики Свердловской области уточнили, что решение органов опеки связано с имеющимся у женщины заболеванием, препятствующим выполнению функций приемной матери. Какое именно заболевание было диагностировано у Савиновских, в ведомстве не уточнили.