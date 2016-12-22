Матвиенко рассказала о просьбе к Франции разрешить Керимову вернуться

Россия попросила Францию разрешить задержанному члену Совета Федерации Сулейману Керимову вернуться в страну при гарантиях сотрудничества со следствием, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

По ее словам, в верхнюю палату парламента обратился президиум парламента Дагестана, попросив содействия, с тем чтобы Керимов смог выполнять свои обязанности в качестве сенатора от этого региона. «Это дало нам право обратиться во Францию, с тем чтобы они разрешили господину Керимову вернуться в Россию при гарантиях, что он будет приезжать во Францию, когда его будут приглашать, и будет сотрудничать с органами следствия», — сказала Матвиенко.

Спикер верхней палаты подчеркнула, что в законе нет оснований для лишения Керимова статуса члена Совета Федерации.

Действия французских правоохранительных органов она назвала некорректными и неприемлемыми. «Если бы они пригласили господина Керимова в следственные органы во Францию, а он не приехал, если бы он отказался сотрудничать, то был бы возможен такой вариант. Но не было никаких причин [задерживать Керимова]», — сказала она. Спикер Совфеда добавила, что Генпрокуратура попросила Минюст Франции передать материалы уголовного дела Керимова в Россию.

Сенатора от Дагестана задержали в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября. Власти Франции обвинили его в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Прокуратура просила арестовать Керимова, но суд отказался это делать, оставив его под подпиской о невыезде и назначив залог в €40 млн.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сделает «все возможное», чтобы права Сулеймана Керимова были соблюдены.