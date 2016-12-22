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В Совфеде поддержали расширение базы ВМФ в Сирии
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В Совфеде поддержали расширение базы ВМФ в Сирии
Война в Сирии, 12:07
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В Совфеде поддержали расширение базы ВМФ в Сирии

Комитет Совета Федерации по обороне поддержал соглашение с Сирией о расширении российской базы Военно-морского флота (ВМФ) в Тартусе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Профильный комитет также рекомендовал Совфеду одобрить данный документ.

21 декабря депутаты Госдумы ратифицировали российско-сирийское соглашение о расширении пункта материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе. Соглашение о расширении базы было подписано в Дамаске в январе.

Госдума одобрила расширение базы ВМФ в Сирии
Политика

Согласно документу, совместные объекты будут использоваться российской стороной на безвозмездной основе, а база имеет полный иммунитет от гражданской и административной юрисдикции Сирии. В соглашении отмечается, что расширение базы не потребует «дополнительных ассигнований». Все работы будут финансироваться за счет средств, уже выделенных в бюджете на нужды Минобороны.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе — единственная база российского флота за рубежом. Она была создана в 1971 году. В настоящее время одновременно находиться в порту могут до 11 российских военных кораблей, включая военные корабли с ядерной энергетической установкой.

11 декабря президент России Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии и отдал приказ о выводе основной части российского воинского контингента. Тем не менее в Сирии продолжат действовать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

25 декабря глава МИДа Сергей Лавров заявил, что у России нет самоцели по созданию военных баз за рубежом. Ранее Путин также говорил, что страна не нуждается в «бесконечном числе баз» за рубежом.

Теги: Совет Федерации , Сирия , военная база , ВМФ РФ
Главное
Опубликовано видео съезда автобуса в подземный переход Общество
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