Мединский поведал о судьбе вышедших на сцену в майках артистов «Нуреева»

Выход участников балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова на поклон на сцену Большого театра в майках с надписью «Свободу режиссеру» 9 декабря никак не повлияет на судьбу постановки. Об этом министр культуры России Владимир Мединский сказал в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что выход в майках в поддержку Серебренникова также »не повлияет и на дальнейшую судьбу этих людей». «Люди творческие, свободные. Хочу — такую майку надел, хочу — сякую. У нас же не Америка, у нас за это так сказать, от профессии не отлучают», — сказал министр, подчеркнув, что Россия «является свободной страной».
Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоялась в Большом театре в Москве 9 декабря. На поклон некоторые участники спектакля вышли в майках с надписью «Свободу режиссеру».
Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении государственных средств, выделявшихся в виде субсидий на работу «Седьмой студии», которую основал режиссер.
Исполнитель заглавной роли балета «Нуреев» Владислав Лантратов ранее рассказывал, что репетиции проходили под контролем режиссера. «Серебренников контролировал ход репетиций, он не выходил из процесса. Мы знали, что он корректировал репетиции», — сказал он. Об этом сказал РБК и директор Большого театра Владимир Урин. «Это правда. А как, это секрет фирмы», — отметил он.