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Московская полиция предостерегла от участия в акции Яшина
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Московская полиция предостерегла от участия в акции Яшина
Политика, 13:44
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Московская полиция предостерегла от участия в акции Яшина

Главное управление МВД России по Москве напомнило, что мероприятие, запланированное в Лермонтовском сквере на 24 декабря, не согласовано с городскими властями. Об этом говорится в сообщении на сайте управления.

Там в этот день была запланирована акция главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина «День свободных выборов». Однако 24 декабря политик написал на своей странице в Facebook, что столичная мэрия «сделала все, чтобы сорвать праздник», однако мероприятие состоится в виде собрания граждан. По его словам, он как депутат подписал распоряжение о проведении собрания.

В полиции на это жителям Москвы в очередной раз напомнили, что организаторам акции предлагалась альтернативная площадка для ее проведения — проспект Сахарова. «Полиция повторно просит граждан воздержаться от участия в мероприятии и примет все необходимые меры по его пресечению», — заявили в ГУ МВД.

Яшин заявил о запрете Мосгорсуда на проведение акции 24 декабря
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При этом заместитель Яшина в совете депутатов Петр Царьков со ссылкой на «представителя ГУВД полковника Махонина» сообщил, что сотрудники полиции пообещали организаторам не перекрывать сквер и не препятствовать проведению праздника. Запрет, как пояснил Царьков, касался только политической атрибутики.

Как сообщает корреспондент РБК, примерно за час до запланированного начала акции (около 14:00 мск) Лермонтовский сквер не был огорожен, по периметру прогуливались сотрудники ГИБДД, рядом стояли полицейские машины. На станции метро «Красные ворота» дежурили полицейские с дубинками и шлемами в руках.

Яшин анонсировал праздничное мероприятие «День свободных выборов» в середине декабря. Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла его от проведения акции. 20 декабря Мосгорсуд запретил проведение акции на Лермонтовской площади.

22 декабря Яшин заявил, что готов рассмотреть вопрос о переносе мероприятия на проспект Сахарова, но его главное условие в том, что это должен быть муниципальный праздник без согласования с мэрией.

Яшин объявил о проведении собрания граждан вместо «Дня свободных выборов»
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На 24 декабря также был согласован митинг за защиту избирательных прав на проспекте Сахарова, однако организатор акции, оппозиционер Дмитрий Гудков, отозвал заявку. По словам Яшина, между ним и Гудковым возникло непонимание: он предполагал, что соратник поможет с организацией его акции, а не согласует собственную, «спойлерскую».

Теги: митинг , Илья Яшин , Дмитрий Гудков
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