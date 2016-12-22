Яшин объявил о проведении собрания граждан вместо «Дня свободных выборов»

Илья Яшин заявил об изменении формата акции «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере. Власти «сделали все, чтобы сорвать праздник», пояснил он, добавив, что теперь проведет «собрание граждан без каких-либо согласований»

Илья Яшин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин объявил о проведении «собрания граждан без каких-либо согласований с органами исполнительной власти» в Лермонтовском сквере вместо «Дня свободных выборов». Об это он написал на своей странице в Facebook.

Ранее, 22 декабря, в ответе депутатов района председателю комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову и мэру Москвы Сергею Собянину (есть в распоряжении РБК) Яшин согласился перенести эту акцию на проспект Сахарова. Проводить на Лермонтовской площади «День свободных выборов» депутату 20 декабря запретил Мосгорсуд.​ Однако позже, комментируя ситуацию РБК, Яшин заявил, что в его позиции «ничего не изменилось». «Отменять [акцию] не будем, но готовы рассмотреть вопрос о проведении праздника на проспекте Сахарова, но при принципиальном условии: мы проводим муниципальный праздник без согласования с мэрией», — отмечал политик.

«Как вы знаете, совет депутатов Красносельского района запланировал провести сегодня [24 декабря] местный праздник «День свободных выборов», — напомнил Яшин, подчеркнув, что депутаты района «действовали строго в рамках закона и в соответствии со своими полномочиями». Однако мэрия Москвы, по словам Яшина, «сделала все, чтобы сорвать праздник, на котором москвичи могли бы свободно и без каких-либо санкций говорить о своих избирательных правах».

«Сегодня рано утром на Лермонтовский сквер прибыли рабочие, которые должны были собрать сцену, развернуть полевую кухню и другие атрибуты праздника. Вместе с ними приехали депутаты Петр Царьков и Алексей Горинов. Однако полиция заблокировала подготовительные работы. Я вынужден признать, что фактически наш праздник сорван», — рассказал политик, заметив однако, что «планы» депутатов, несмотря на это «не меняются». «Собираемся в 15:00 мск в Лермонтовском сквере», — сказал Яшин, отметив, что он​ «как глава муниципального округа Красносельский подписал распоряжении о проведении собрания граждан».

«Мои действия основаны на статье 29.2 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в России», а также ст. 8 московского закона «О гарантиях осуществления лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», — пояснил депутат. Эти нормы, как добавил Яшин, ​ дают ему «как легально избранному руководителю муниципалитета право организовать на территории района собрание граждан без каких либо согласований с органами исполнительной власти».

«Да, нам мешают провести праздник, и мне не удастся порадовать вас концертной программой. Да, не будет символики, плакатов и знамен. Но никто не имеет права запретить победившему на выборах главе округа встретиться со своими избирателями на территории своего района», — отметил также депутат. Чтобы не дать поводов к задержаниям своим сторонникам Яшин посоветовал «не брать с собой никакой символики или плакатов».

«Приходите с цветами — гвоздики, розы, подсолнухи. Любые цветы. И пусть нас будет много, пусть [президент России Владимир] Путин и Собянин увидят, что мы существуем, что мы знаем свои права и не собираемся от них отказываться в пользу обнаглевших чиновников», — заключил глава совета депутатов Красносельского района.