Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,08 58,50 EUR Нал. 70,03 69,29 USD Бирж. 58,67 -0,09 EUR Бирж. 69,71 +0,14 USD ЦБ. 58,72 +0,11 EUR ЦБ. 69,50 +0,33 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 16340,00 -1332,70 MOEX 2109,58 -0,41% RTS 1132,65 -0,17% Brent 64,06 +0,28% DJIA 24749,00 -0,02% Nasdaq 6945,70 -0,26% FTSE 7516,02 -0,37%
Гудков отозвал заявку на митинг на проспекте Сахарова
Лента новостей
Путин заявил о «переигрывании» ФСБ иностранных спецслужб 19:01, Политика ФНС сообщила об устранении массового сбоя в работе онлайн-касс в России 19:00, Экономика Стала известна стоимость аренды исторического места для выдвижения Путина 18:54, Политика ФАС возбудила дело против «застройщика №1» 18:46, Бизнес Лишний тариф: как избежать ошибок при модернизации российской энергетики 18:45, Мнение Яшин заявил о запрете Мосгорсуда на проведение акции 24 декабря 18:44, Политика В Минске договорились о новогоднем перемирии в Донбассе 18:36, Политика Любовь и мясо: как бывший журналист и актриса придумали новый общепит 18:30, Свое дело Патрушев увидел в стратегии США «необоснованные обвинения» в адрес России 18:10, Политика Минобороны Грузии сообщило о прибытии в страну систем ПВО из Франции 18:10, Политика Соратник Рогозина купит долю в крупнейшем контейнерном операторе 17:58, Бизнес Правительство Украины продлило ограничения на ввоз российских товаров 17:54, Политика СМИ анонсировали переговоры о переходе Эдена Азара в «Манчестер Юнайтед» 17:50, Спорт Сладкое искушение: почему известные СМИ становятся жертвами fake news 17:46, Мнение Гудков отозвал заявку на митинг на проспекте Сахарова 17:41, Политика Госдума одобрила уголовную ответственность за создание «резиновых офисов» 17:31, Политика Власти Стамбула запретили новогодние торжества на площади Таксим 17:31, Общество Крымскому учителю отменили приговор за призыв вернуть полуостров России 17:30, Политика Как вернули голос молчаливому гению Стивену Хокингу 17:29, Lenovo и РБК Еврокомиссия попросила Совет ЕС лишить Польшу права голоса 17:23, Политика Сгоревшую библиотеку ИНИОНа начнут восстанавливать в 2019 году 17:13, Общество МОК огласил 13 требований к форме российских спортсменов на Играх-2018 17:06, Общество «Яндекс.Переводчик» овладел языком эмодзи 17:00, Стиль ВС заменил реальный срок условным по делу о «гостайне за бутылку» 16:59, Общество Кандидаты в кандидаты: кто намерен участвовать в выборах президента 16:40, Фотогалерея  Суд принял иск Башкирии к АФК «Система» 16:39, Бизнес Паралимпийский комитет назвал невозможным выполнение требований МПК 16:36, Общество Росавиация урезала новогодние чартерные программы шести авиакомпаний 16:33, Общество
Гудков отозвал заявку на митинг на проспекте Сахарова
Политика, 17:41
0
Гудков отозвал заявку на митинг на проспекте Сахарова

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил РБК, что отменил одобренный мэрией Москвы митинг в защиту избирательных прав на проспекте Сахарова. Мероприятие было запланировано на тот же день и рядом с местом акции «День свободных выборов» главы Красносельского района Илья Яшина. «Спойлерского митинга не будет», — подтвердил РБК Яшин.

Гудков подал заявку на проведение митинга в тот же день и рядом с несогласованной акцией Яшина, чтобы «избежать арестов перед Новым годом», пояснил он в Facebook. Мэрия согласовала Гудкову митинг за несколько часов. Яшин заявил РБК, что это стало для него «сюрпризом».

«Между нами возникло непонимание», — пояснил Яшин. «Мы встретились на дне рождения [главреда «Эха Москвы»] Алексея Венедиктов. Гудков предложил мне помощь, я сказал, что не возражаю, если он проведет самостоятельные переговоры с мэрией. Но когда я узнал, что он подал заявку на отдельный митинг, то сразу ему сказал, что это ошибка», — рассказал Яшин, подчеркнув, что не видит в действиях Гудкова «злого умысла». «День рождения Венедиктова — не самая подходящая площадкой для такого разговора. Там было шумно, было много алкоголя. Я понимаю, что Гудков хотел помочь», — указал Яшин.​

Несмотря на протест мэрии и предостережение прокуратуры, Яшин намерен провести «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере 24 декабря. «Требование мэрии отменить праздник в обмен на митинг мы не рассматриваем. Этот вариант для нас неприемлем», — пояснил он. «Наша принципиальная позиция — мы проводим легальное мероприятие, которое организует законно-избранный совет депутатов», — добавил Яшин.

Лермонтовский проспект вмещает максимум 1 тыс. человек, а Яшин намерен устроить «провокацию» под видом праздника, заявил ранее РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. В разговоре с РБК Яшин не исключил, что праздник могут перенести в другое место. «Мы понимаем, что людей придет много, и в Лермонтовском сквере все не поместятся. Если мэрия обратится к нам с дружелюбным предложением перенести праздник на более удобную площадку, где сможет вместиться больше людей, мы его рассмотрим», — заключил политик.

Гудков рассказал РБК, что пока не решил, пойдет ли на акцию Яшина, потому что у него «нет праздничного настроения после всей этой истории». В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.

Авторы: Ольга Агеева, Илья Немченко.
Теги: митинг , Дмитрий Гудков
Главное
Стала известна стоимость аренды исторического места для выдвижения Путина Политика
Материалы по теме
Власти Москвы решили согласовать митинг Гудкова на проспекте Сахарова Общество
Илья Яшин подал в суд на Сергея Собянина Политика
Прокуратура предостерегла Яшина от проведения несогласованной акции Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.