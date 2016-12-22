Гудков отозвал заявку на митинг на проспекте Сахарова

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил РБК, что отменил одобренный мэрией Москвы митинг в защиту избирательных прав на проспекте Сахарова. Мероприятие было запланировано на тот же день и рядом с местом акции «День свободных выборов» главы Красносельского района Илья Яшина. «Спойлерского митинга не будет», — подтвердил РБК Яшин.

Гудков подал заявку на проведение митинга в тот же день и рядом с несогласованной акцией Яшина, чтобы «избежать арестов перед Новым годом», пояснил он в Facebook. Мэрия согласовала Гудкову митинг за несколько часов. Яшин заявил РБК, что это стало для него «сюрпризом».

«Между нами возникло непонимание», — пояснил Яшин. «Мы встретились на дне рождения [главреда «Эха Москвы»] Алексея Венедиктов. Гудков предложил мне помощь, я сказал, что не возражаю, если он проведет самостоятельные переговоры с мэрией. Но когда я узнал, что он подал заявку на отдельный митинг, то сразу ему сказал, что это ошибка», — рассказал Яшин, подчеркнув, что не видит в действиях Гудкова «злого умысла». «День рождения Венедиктова — не самая подходящая площадкой для такого разговора. Там было шумно, было много алкоголя. Я понимаю, что Гудков хотел помочь», — указал Яшин.​

Несмотря на протест мэрии и предостережение прокуратуры, Яшин намерен провести «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере 24 декабря. «Требование мэрии отменить праздник в обмен на митинг мы не рассматриваем. Этот вариант для нас неприемлем», — пояснил он. «Наша принципиальная позиция — мы проводим легальное мероприятие, которое организует законно-избранный совет депутатов», — добавил Яшин.

Лермонтовский проспект вмещает максимум 1 тыс. человек, а Яшин намерен устроить «провокацию» под видом праздника, заявил ранее РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. В разговоре с РБК Яшин не исключил, что праздник могут перенести в другое место. «Мы понимаем, что людей придет много, и в Лермонтовском сквере все не поместятся. Если мэрия обратится к нам с дружелюбным предложением перенести праздник на более удобную площадку, где сможет вместиться больше людей, мы его рассмотрим», — заключил политик.

Гудков рассказал РБК, что пока не решил, пойдет ли на акцию Яшина, потому что у него «нет праздничного настроения после всей этой истории». В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города не смогли предоставить РБК оперативный комментарий.