В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс

Российские военные наблюдатели могут вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), если он станет «действующим инструментом», заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.Об этом сообщает «РИА Новости».

По его мнению, варианты возвращения российских офицеров в СЦКК ​«вполне могут быть реализованы». «Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе», — сказал Клинцевич. в связи с просьбой Франции и Германии вернуть российских наблюдателей

Причиной прекращения участия России в СЦКК сенатор назвал «нежелание быть статистами в органе, который ничего не решает».

О том, что наблюдателей от российской стороны необходимо вернуть в СЦКК заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель 23 декабря. Главы двух европейских государств назвали их миссию важной для контроля ситуации в охваченном конфликтом Донбассе. Кроме того, Меркель и Макрон потребовали возобновить обмен пленными и отвести вооружения от линии соприкосновения.

Российские наблюдатели покинули СЦКК 19 декабря. Решение об этом обнародовал МИД России днем ранее. Причиной данного акта было названо «неуважительное отношение» к группе российских офицеров в СЦКК. Поводом стали новые правила для въезда на Украину. Согласно ним, отныне россияне должны заблаговременно сообщать свои данные местным украинским властям. Согласно заявлению МИД России, попытки отрегулировать этот вопрос в отношении офицеров СЦКК без ущерба для них «украинская сторона проигнорировала».