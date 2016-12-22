Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс

В совместном заявлении канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали возвращения российских военных наблюдателей в Донбасс, назвав их миссию важной для контроля ситуации в зоне конфликта

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в состав Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Германии.

В документе говорится, что СЦКК играет важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и контроле за соглашениями о прекращении огня. «Они [Меркель и Макрон] требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)», — гласит заявление.

«Канцлер Германии Меркель и президент Франции Макрон призывают обе стороны конфликта выполнить свои обязанности и как можно скорее реализовать договоренности, которые они подписали, чтобы смягчить страдания населения, которое несет основное бремя страданий в нынешней ситуации», — заявили лидеры двух стран.

Они потребовали также выполнить договоренности об обмене пленными и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Меркель и Макрон приветствовали заключение соглашения о прекращении огня на новогодние праздники.

Ранее Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко. У Путина канцлер поинтересовалась причинами вывода российских офицеров из СЦКК в Донбассе. Оба лидера, как сообщила пресс-служба Кремля, условились и дальше обсуждать вопросы для возобновления полноценной работы СЦКК.

Во время переговоров с Порошенко стороны пришли к заключению, что российские офицеры должны вернуться на Украину для дальнейшей работы, сообщил сайт правительства ФРГ.

