В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка в Женеве

Препятствий для перемещений по миру экс-премьера Украины Арсения Яценюка по линии Интерпола нет заявили в пресс-службе МВД страны. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В ведомстве отметили в связи с информацией о задержании бывшего премьер-министра Украины, что Интерпол признал запрос России в отношении Яценюка «необоснованным » и отменил циркуляр о розыске экс-премьера. «Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола — не существует, — подчеркнули в МВД Украины.

Ранее сообщалось, что Арсений Яценюк был задержан при прохождении паспортного контроля в аэропорту Женевы. Через некоторое время экс-премьер был отпущен. В его пресс-службе заявили, что инцидент с «запросу русских».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в сентябре 2015 года заявил, что Арсений Яценюк 1994–1995 годах участвовал в Первой чеченской войне на стороне президента самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева. В марте 2017 года суд Ессентуков заочно арестовал Яценюка и объявил его в международный розыск. В апреле в Киеве получили копию письма с обращением российской стороны в Интерпол с просьбой о задержании экс-премьера Украины и его экстрадиции в Россию.

Согласно официальной биографии Яценюка, в 1991 году он закончил школу в городе Черновцы, а 1996 году окончил юридический факультет Черновицкого национального университета. Параллельно с 1991 по 1997 год возглавлял юридическую фирму «ЮРЕК-ЛТД» в Черновцах.​​



