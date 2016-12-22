Яценюка задержали для проверки в аэропорту Женевы по запросу России

Бывшего премьера Украины Арсения Яценюка задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Женевы. После проверки Яценюка отпустили, его пресс-секретарь связала инцидент с обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне

Арсений Яценюк (Фото: Андрей Кравченко / ИнА «Украинское фото»)

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы при прохождении паспортного контроля для более тщательной проверки.

Об этом рассказал изданию «Страна.ua» очевидец и написала в своем Facebook соратница Яценюка по партии «Народный фронт» Ольга Лаппо. Сайт телекомпании «112 Украина» называет Лаппо пресс-секртерарем Яценюка.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — написала Лаппо.

Собеседник издания «Страна.ua» рассказал, что на паспортном контроле Яценюк предъявил зеленый дипломатический паспорт. «Он летел, видимо, с дочерью. Его остановили на паспортном контроле и начали изучать его дипломатический зеленый паспорт. Все время говорили про Интерпол, долго дискутировали, а после увели его. Наверное, для выяснения обстоятельств», — сообщил собеседник издания.

«Это, видимо, ​ по запросу русских», — ответил бывший премьер на вопрос, почему его так проверяют, добавил собеседник.

В сентябре 2015 года глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк в 1994–1995 годах принимал участие в первой чеченской кампании на стороне боевиков, а также получил высшую награду Джохара Дудаева. В марте 2017 года Ессентукский городской суд заочно арестовал Яценюка. Ему заочно были предъявлены обвинения ч. 2 ст. 209 (участие в вооруженной группе (банде), п.п. «в», «з», «н» ст. 102 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) и ч. 2 ст. 15 (ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление) УК России.

В апреле 2017 года пресс-служба МВД Украины сообщила, что Киев получил копию обращения российских правоохранительных органов с запросом об объявлении в розыск с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Россию бывшего премьер-министра Украины Яценюка.

В МВД Украины заявили тогда, что глава ведомства Арсен Аваков написал официальное письмо генсеку Интерпола Юргену Штоху, в котором рассказал, что Яценюк не только не участвовал в вооруженных конфликтах, но и никогда не бывал в Чечне. В 1994–1995 годах будущий премьер проживал и учился на территории Украины, рассказал Аваков. Интерпол отказался объявлять Яценюка в розыск.

По официальной биографии Яценюка, в 1991 году он окончил среднюю школу в городе Черновцы, а следующие пять лет учился на юридическом факультете в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, который окончил в 1996 году. Кроме того, в 1991 — 1997 годах Яценюк был президентом юридической компании «ЮРЕК-ЛТД» в Черновцах.​​