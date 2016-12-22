Жуков пообещал начать выплату $15 млн по требованию МОК вовремя

Россия начнет вовремя выплату $15 млн на антидопинговую систему по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, передает «РИА Новости».

Жуков уточнил, что это произойдет в срок. При этом в разговоре с ТАСС он уточнил, что срок выплаты еще предстоит установить. «Сейчас идет договорный процесс с МОК», — заявил он.

5 декабря исполком МОК дисквалифицировал ОКР и российскую сборную из-за допингового скандала, но допустил участие «чистых» спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом и без национальной символики.

Кроме того, МОК потребовал от России $15 млн на покрытие расходов, связанных с деятельностью комиссии по расследованию и формированию новой антидопинговой структуры. Средства пойдут на работу Независимой организации допинг-тестирования (ITA).