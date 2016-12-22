МЧС нашло превышение концентрации сероводорода в «Кучино»

МЧС зафиксировало превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МЧС, посты Мосэкомониторинга зафиксировали в районе свалки шесть разовых превышений ПДК.

По прогнозу Росгидромета и ВЦМП «Антистихия», до 24 декабря метеоусловия в Москве и области не окажут существенного влияния на рассеивание вредных примесей в атмосфере.

20 декабря МЧС предупредило москвичей о возможном возвращении неприятного запаха из-за изменения розы ветров.

16 декабря Роспотребнадзор заявил, что именно работы по дегазации на полигоне «Кучино» стало причиной распространения неприятного запаха в Москве 8 декабря. По данным надзорного ведомства, в районе свалки ПДК по сероводороду превышается в 25, по меркаптану — в 1,3 (почувствовать запах этого вещества можно при концентрации в тысячу раз меньше ПДК).