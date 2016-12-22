МЧС предупредило о возможном возвращении неприятного запаха в Москву

С 20 по 22 декабря в Москве и области возможно распространение неприятного запаха с мусорного полигона «Кучино». Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте МЧС России.

В эти дни, согласно прогнозу Росгидромета и центра «Антистихия», ожидается преимущественно северный, северо-восточный и юго-восточный ветер. Он может принести запахи на восток и юго-восток Москвы, а также в Балашиху и Реутов.

В МЧС добавили, что обращения от граждан по поводу запаха продолжают поступать. 19 декабря на вонь пожаловались 172 жителя столицы и 24 жителя Подмосковья. При этом проведенный анализ воздуха не выявил превышения ПДК вредных примесей.

Также в сообщении говорится, что специалисты установили источник неприятного запаха, распространившегося в столице 8 декабря, — полигон твердых бытовых отходов «Кучино», расположенный в Балашихе. Там начаты работы по дегазации. Пробурено 45 скважин, до конца декабря планируется пробурить еще 55.

8 декабря в столице и некоторых районах области распространился неприятный запах. На следующий день Росгидромет заявил, что источником вони может быть «Кучино». Министр экологии Московской области Александр Коган ответил, что этого не может быть. Тем не менее, 13 декабря МЧС зафиксировало превышение показателя сероводорода рядом с полигоном.