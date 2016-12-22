Украинский премьер поблагодарил спецслужбы за поимку своего помощника

Премьер-министр Владимир Гройсман поблагодарил сотрудников Службы безопасности Украины за задержание чиновника, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Пост опубликован на странице политика в Facebook.

«Совместно со Службой безопасности Украины обнаружили в Секретариате КМУ [кабинета министров Украины] чиновника, долгое время работал в интересах враждебного государства. Сегодня он задержан. Спасибо работникам СБУ за профессионализм и бдительность», — написал премьер.

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20 декабря СБУ сообщила о задержании чиновника кабмина по подозрению в шпионаже. По данным службы, он «по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур». В СБУ считают, что он был завербован во время загранкомандировки. Позже сотрудники правительства обнародовали имя предполагаемого агента: это помощник премьер-министра Станислав Ежов.

В ноябре в Тольятти (Самарская область) был задержан сотрудник судоремонтного завода, гражданин Украины Сергей Сотников, завербованный СБУ. Он признался, что собирал сведения о работе предприятия. ФСБ не обнаружила признаков того, что он реально нарушил законодательство, так как доступа к гостайне у Сотникова не было. Его признали виновным в нарушении миграционного законодательства и депортировали в Одессу.