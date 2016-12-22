Из России депортировали задержанного в Тольятти «шпиона СБУ Сержа»

Задержанный две недели назад в Тольятти «завербованный» Службой безопасности Украины (СБУ) Сергей Сотников улетел из Самары в Одессу, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Отмечается, что в 2:05 мск Сотников полетел в Одессу через Стамбул.

«Он признался, что был завербован СБУ. Мы не нашли доказательств, что он реально нарушал российское законодательство и реально на этом судоремонтном заводе государственную тайну выведал. Он должен был получить секретные сведения, но на этом заводе он не имел к ним доступа. Поэтому состава ст. 275 и 275 (шпионаж) у него не было», — пояснили в пресс-службе.

По данным УФСБ по Самарской области, Сотников нарушил миграционное законодательство. «Состоялся суд, на котором приняли решение о выдворении Сотникова. Он на свои деньги купил билет и спокойно улетел на родину», — рассказал собеседник.

Две недели Сотников находился центра для мигрантов, добавили в пресс-службе.

29 ноября стало известно, что в Тольятти на судоремонтном заводе задержали «завербованного СБУ» гражданина Украины. Согласно данным правоохранительных органов, украинец Сергей Сотников «собирал сведения» о работе предприятия. В тот же день НТВ опубликовал видео его допроса. Телеканал сообщил, что «агент» имел псевдоним «Серж».