В Киеве назвали имя «российского агента» в правительстве

Задержанным чиновником, работавшим в секретариате правительства Украины, оказался помощник премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов. Об этом телеканалу «112. Украина» сообщил представитель кабмина Вадим Денисенко.
«Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется «под колпаком», — заявил Денисенко.
Видеозапись задержания чиновника опубликовал телеканал «Прямой» в Facebook.
Ранее украинские спецслужбы заявили о разоблачении российского агента, работавшего в секретариате правительства Украины. По версии следствия, он «был завербован» российскими спецслужбами во время загранкомандировки.
«По заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур», — полагают украинские правоохранители.
Против него было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Следственные действия в отношении задержанного продолжаются.