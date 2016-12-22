Путин увеличил продолжительность прогулок для осужденных

Президент Владимир Путин ​увеличил время прогулок для заключенных. О подписании соответствующего закона сообщает пресс-служба Кремля.

Документ был принят Госдумой 8 декабря, и одобрен Совфедом 15 декабря.

Закон предусматривает увеличение ежедневной прогулки осужденным, содержащимся в камерах, при их хорошем поведении. В настоящее время, согласно ст. 113 УИК РФ, в качестве поощрения таким заключенным могут увеличивать время прогулок до двух часов.

Кроме того, увеличена продолжительность обязательной ежедневной прогулки заключенным, отбывающим наказание в тюрьмах и отбывающим пожизненное лишение свободы в обычных и облегченных условиях.​