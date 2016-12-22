Илон Маск впервые показал ракету Falcon Heavy

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter фотографию тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Ракета находится на космодроме мыса Канаверал (штат Флорида).

Ранее Маск сообщил, что первый запуск Falcon Heavy пройдет в январе 2018 года. Ракета отправится на орбиту Марса. Глава SpaceX отметил, что ракета будет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».

SpaceX в феврале сообщала, что в конце 2018 года в недельный полет вокруг Луны отправятся два туриста. Они будут находиться на космическом грузовике Dragon 2, который выведет на орбиту ракета Falcon Heavy. Имена туристов не разглашались.