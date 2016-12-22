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Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy
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Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy
Технологии и медиа, 07:26
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Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy
Илон Маск (Фото: Refugio Ruiz / AP)

Первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy, которую разработала американская космическая компания SpaceX, пройдет в январе 2018 года на мысе Канаверал. Об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск в своем Twitter.

По его словам, ракета отправится на орбиту Марса. Маск пообещал, что это событие «так или иначе будут захватывающим». Глава SpaceX отметил, что «полезным грузом» ракеты станет его электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в котором будет звучать песня британского рок-певца Дэвида Боуи — Space Oddity. Маск подчеркнул, что ракета будет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».

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SpaceX в феврале текущего года сообщала, что в конце 2018 года в недельный полет вокруг Луны отправятся два туриста. Они будут находиться на космическом грузовике Dragon 2, который выведет на орбиту ракета Falcon Heavy. Имена туристов не разглашались. В компании отметили, что клиенты оплатили большую часть стоимости полета и планируют начать проходить медицинские тесты и тренировки.

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В мае 2017 года SpaceX провела первые испытания Falcon Heavy. Тогда центральную часть ракеты испытали на огнестойкость. Испытания успешно завершились. Ракета Falcon Heavy способна вывести на низкую околоземную орбиту 63 т груза, до Марса ракета может доставить 16,8 т. Стоимость ракеты оценивается в $90 млн.

Теги: Марс , SpaceX , Илон Маск , Falcon Heavy , Dragon 2
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