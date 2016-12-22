Илон Маск случайно опубликовал в Twitter свой номер телефона

Предприниматель Илон Маск собирался отправить свой номер техническому директору компании Oculus, но случайно выложил его в Twitter. В Bloomberg позвонили по номеру, но услышали только автоответчик

Илон Маск (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск по ошибке опубликовал в Twitter свой номер телефона, твит могли увидеть все подписчики Маска (16,7 млн человек), но он его очень быстро удалил, сообщает Bloomberg.

Bloomberg удалось позвонить по номеру, который был в твите Маска. После гудков включился автоответчик и проиграл отрывок из видеоигры God of War. «С помощью богов вы сделали это. Каким-то образом вы добрались до меня. Я вас поздравляю и выражаю уважение». ​

Агентство уточнило, что Маск собирался отправить сообщение Джону Кармаку, техническому директору компании Oculus, занимающейся разработкой технологий виртуальной реальности. «У тебя есть секунда поговорить? Мой номер...» — приводит Bloomberg твит Маска.

Ошибка Маска вызвала подозрения, что он, возможно, собирался пригласить Кармака в свою компанию или собирался обсудить возможное сотрудничество с Oculus. ​Помимо Tesla и SpaceX Маск возглавляет компании, занимающиеся исследованиями искусственного интеллекта, OpenAI и Neuralink, а также строящую высокоскоростные тоннели The Boring Company.

Представительница Facebook сообщила, что Кармак не собирается покидать компанию, представители Tesla и Space Exploration Technologies Corp. не смогли ответить на вопросы Bloomberg.

Как отмечает агентство, устройства виртуальной и дополненной реальности играют значительную роль в разработке автономных автомобилей. Инженеры многих компаний, в том числе принадлежащей Alphabet Inc Waymo, часто обращаются в компании, которые могут протестировать беспилотные системы.