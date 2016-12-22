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МОК показал эмблему российских атлетов на Олимпиаде-2018
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МОК показал эмблему российских атлетов на Олимпиаде-2018
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МОК показал эмблему российских атлетов на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал рекомендации по оформлению формы российских атлетов, которые под нейтральным флагом примут участие в Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане. Наряду с ними была опубликована рекомендованная для них эмблема.

Эмблема представляет собой круг, в который вписаны слова Olympic athlete from Russia («Олимпийский атлет из России»). Она должна заменить собой национальную символику. В требованиях МОК особо указывается, что к бело-красной эмблеме «не может быть добавлен третий цвет».

Связи с трехцветным флагом России МОК потребовал избегать и при оформлении спортивной формы.Так, отдельные элементы одежды спортсменов при сочетании не должны образовывать российский триколор. В МОК запретили и использование для ее оформления точных цветов российского флага — они должны быть другого оттенка, чем использованные на государственной символике. В МОК посоветовали сделать их более темными.

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Не допускается также и выделение слова «Россия» в наименовании олимпийских спортсменов. «Размер шрифта для слов «олимпийский спортсмен» должен быть эквивалентен использованному для слова «Россия». Размер слов должен быть пропорционален площади, в которую они впечатаны и требует дополнительного согласования с МОК», — говорится в заявлении комитета.

В МОК подчеркнули, что эти требования распространяются на самих спортсменов, форму тренеров и спортивных снарядов.

Российская сборная была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 года. Спортсменов из России допустили к участию в Олимпиаде только при условии использования нейтральной символики и без указания страны, которую они представляют. Кроме того, ограничения были введены и против российских параолимпийцев.

Теги: Олимпиада , Международный олимпийский комитет
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