В Кремле сожалеют о решении ЕС продлить антироссийские санкции

В Кремле считают, что продление Евросоюзом антироссийских санкций не отвечает интересам ЕС. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы сожалеем по-прежнему. Считаем, что подобные решения не соответствуют интересам стран, входящих в Евросоюз. РФ по-прежнему считает эти санкции незаконными и неправильными по сути», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что лидеры ЕС на шесть месяцев продлили санкции против России. Срок ранее наложенных ограничений истекает в январе 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение «достойным ответом Москве».