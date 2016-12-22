Власти Москвы решили согласовать митинг Гудкова на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы решила согласовать митинг в защиту избирательных прав, который проведет на проспекте Академика Сахарова в воскресенье, 24 декабря, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Как пояснил РБК руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников, это позволит не допустить «провокаций» на мероприятии, которое планировал устроить в тот же день глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

«Мы согласуем мероприятие Гудкову и разрешим собраться в центре Москвы, потому что понимаем всю ответственность за ситуацию, которая возникла из-за Ильи Яшина, который призывал своих сторонников участвовать в незаконных и несогласованных акциях. Мы не можем допустить провокаций», — сказал Черников.



По словам чиновника, митинг на проспекте Сахарова «не угрожает жизням и благополучию москвичей», а Лермонтовский сквер, «где под видом праздника [Яшин] пытается провести политическую акцию, совершенно не приспособлен для массовых мероприятий, так как вмещает максимум до 1 тыс. человек».

Как пояснил Гудков на своей странице в Facebook, митинг на проспекте Сахарова станет «компромиссом» в ситуации, когда мэрия выступила против мероприятия Яшина «День свободных выборов».

18 декабря Яшин подал в суд на мэра Москвы Сергея Собянина из-за отказа в проведении «Дня свободных выборов». Политик утверждает, что для организации районного праздника, как позиционируется мероприятие, достаточно решения районного совета депутатов и уведомления в префектуру. Как пояснили РБК в мэрии, Яшин поздно и в неправильной форме подал уведомление о мероприятии, ​из-за чего получил предостережение прокуратуры.