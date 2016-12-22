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Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко
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Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко
Украинский кризис, 02:41
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Саакашвили опубликовал открытое письмо к Порошенко

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо к украинскому президенту Петру Порошенко.

«Наши отношения начинались как дружеские. Но сегодня достигли состояния, когда мы с вами находимся по разные стороны баррикад», — отметил Саакашвили.

Он напомнил, что на прошлой неделе он послал Порошенко «личную записку», в которой предложил начать переговоры «о дальнейшей судьбе Украины и о недопущении дестабилизации ситуации в стране». «И я, и вы прекрасно видим, что политический кризис привел Украину на грань очень серьезных драматических событий, которых я искренне хотел бы избежать», — отметил Саакашвили.

Бывший грузинский лидер посетовал, что вместо того, чтобы «вместе искать пути решения конфликта», Порошенко не ответил на его письмо, а опубликовал его личную записку. По мнению Саакашвили, там самым украинский лидер показал, что у него «нет чести».

​Саакашвили также призвал Порошенко уйти добровольно в отставку. Этот шаг бывший президент Грузии назвал последним шансом «преодолеть политический кризис». «Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — заявил Саакашвили.

В субботу, 16 декабря, портал Insder со ссылкой на свои источники написал, что Саакашвили отправил письмо Порошенко, в котором предлагал примириться. Собеседник агентства отметил, что его просьба была передана украинскому президенту также устно, через посла одной из стран-членов Евросоюза. «Через посла ЕС он предлагает остановить марши и снять палатки в обмен на деэскалацию», — рассказал источник издания.

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В воскресенье, 17 декабря, в интервью телеканалу ZIK Саакашвили подтвердил, что отправил Письмо Порошенко. По его словам, он это сделал, когда был освобожден из-под стражи. «Я сделал то, что делают победители, то, что делают люди, которые уверены в своей правоте, — я ему черкнул письмо, я ему сказал: «Вы меня обвинили неправильно», — рассказал бывший президент Грузии. Он назвал письмо Порошенко «благородным жестом».

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опубликовал на своей странице в сети Facebook фотографию личного письма Михаила Саакашвили к Петру Порошенко, в котором тот признает, что допускал «много политических ошибок». В опубликованном Цеголко рукописном документе Саакашвили заверяет «уважаемого Петра Алексеевича», что не имеет «никаких агрессивных намерений».«Конечно я допускал и допускаю много политических ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации», — написал бывший лидер Грузии. Кроме того, он заявил о готовности лично встретиться с Порошенко.

На Украине Саакашвили основал «Движение новых сил», которое организовывает митинги и акции протеста за отставку Петра Порошенко с поста президента. В воскресенье, 17 декабря, в Киеве во время такой акции, протестующие заняли вестибюль Октябрьского дворца, где активисты планировали создать свой штаб. Но сотрудники правоохранительных органов не дали им пройти дальше в здание. Саакашвили призвал своих сторонников отступить. Украинская полиция завела после этого два уголовных дела — о захвате государственного здания и о насилии в отношении представителей властей.

Теги: Петр Порошенко , украинский кризис , Михаил Саакашивили
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