В ОБСЕ рассказали о выходе российских военных наблюдателей из Донбасса

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила, что российские военные покинули Совместный центр по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе. Об этом говорится в докладе ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии.

«Специальная мониторинговая миссия была готова содействовать и контролировать пересечение российскими военными линии соприкосновения 19 декабря», — сказано в сообщении.

Согласно докладу, российские военные наблюдатели прекратили выполнение своих обязанностей в пяти офисах Совместного центра по координации и контролю.

Ранее о выходе российских военных из центра сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК Руслан Якубов. «Выход российских офицеров был вынужденный и по этой причине досрочный», — пояснял представитель, отмечая, что смена российских военных должна была длиться еще полтора месяца.

18 декабря об отзыве российских военных объявил МИД России. В качестве причины в ведомстве назвали «неуважительное отношение украинских военнослужащих» к российским коллегам. В Киеве это решение признали «провокацией», подрывающей минские договоренности.