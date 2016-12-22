ФСБ назвала число выехавших воевать на стороне террористов россиян

За последние годы около 4,5 тыс. россиян выехали за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов. Об этом глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников рассказал в интервью «Российской газете».

«За последние два года не допущен выезд более 200 человек. Проводятся фильтрационные мероприятия в миграционных потоках», — сказал директор ФСБ.

По словам Бортникова, сейчас среди приоритетных задач ведомства — вскрытие «спящих ячеек» террористических и экстремистских организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам.

Ранее Бортников рассказал, что террористы меняют схему своих действий и опираются теперь на тактику «автономного джихада». Как объяснил директор ФСБ, теперь сторонникам террористических группировок дают установку на убийство гражданских лиц, сотрудников правоохранительных органов. Их целями также становятся объекты городской и социальной инфраструктуры.

Видео: ФСБ

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге спецслужбы задержали группу сторонников террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Боевики планировали серию терактов в различных городах страны, в том числе и взрыв в Казанском соборе в Петербурге.