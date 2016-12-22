ФСБ изъяла около 150 единиц оружия в 14 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о 44 обысках, проведенных в 14 регионах России, в ходе которых сотрудники ведомства изъяли 148 единиц огнестрельного оружия. Обыски прошли «от южной части страны до Приморья» у 44 человек, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Силовики нашли в ходе обысков, среди прочего, ручной пулемет «Дегтярева», 10 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 27 карабинов и винтовок, 100 пистолетов и револьверов, более 10 кг взрывчатки. Также обнаружено свыше 2 тыс. боеприпасов разного калибра.
Также прекращена деятельность девяти мастерских по изготовлению оружия. Эти мастерские также использовались для переделки гражданских образцов оружие в боевые.
В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовных дел по ст. 222 и ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия), ст. 223 (Незаконное изготовление оружия).
В конце сентября ФСБ сообщала о том, что силовики обезвредили сеть подпольных оружейников в 21 регионе России. Были изъяты оружие, боеприпасы и комплектующие для изготовления оружия, при этом часть вооружения была ввезена контрабандно с территории Украины.